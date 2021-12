Policial reage a assalto e adolescente é morto a tiros no interior do Acre

Um menor de 17 anos, foi morto com um tiro no tórax, na noite desta sexta-feira (10), durante um assalto na Avenida Lauro Muller, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, o suspeito chegou no Supermercado Super Tudão na companhia de um comparsa, e de posse de uma arma de fogo, entrou no estabelecimento comercial e teria anunciado o assalto, levando celulares, carteira e dinheiro.

Após o roubo, ele teriam saíram correndo e foram perseguidos por um policial à paisana que estava no local. Ele tentou abordar a dupla, mas o menor que acabou morto, teria sacado a arma e apontado em direção ao policial, momento este que o agente realizou vários disparos. Ele foi alvejado com um tiro no tórax e caiu sobre a calçada. O outro não foi atingido e conseguiu fugir.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no local, prestou os primeiros atendimentos e em seguida encaminhou ao Pronto-Socorro do Juruá em estado de saúde gravíssimo. Dentro da ambulância o jovem não resistiu ao ferimento e morreu. O corpo foi encaminhado direto ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia. Policiais militares foram acionados e também estiveram no local, colheram as informações e pegaram as características do comparsa, mas até o momento ninguém foi preso.

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.