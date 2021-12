‘Presentes de Deus’, diz Eduardo Costa sobre namorada e enteado

Na última segunda-feira (13), Eduardo Costa se declarou publicamente para a namorada, Mariana Polastreli, e também ao enteado Théo, de 1 ano. Em seu Instagram, o cantor publicou uma foto com eles e os chamou de “presentes de Deus”.

“Meus presentes de DEUS. Maria Eduarda, minha filha, e Mariana com meu Théo. Deus é maravilhoso o tempo todo. O que você é, é um presente de DEUS para você. O que você faz consigo é um presente seu para Deus. Só peço a Deus saúde e paz. E muito obrigado a todos que gostam de mim e das minhas músicas. Eu amo vocês demais”, escreveu o artista.

Além de Théo, Mariana também é mãe de mais dois meninos: Luiz Henrique e Pedro – todos do casamento com Eduardo Polastreli. A empresária e o sertanejo tiveram um começo de relacionamento conturbado, quando ela foi acusada pelo então marido de ter “abandonado a família” para viver com Eduardo Costa, o que ela desmente. Após as polêmicas, Mariana e o ex optaram pela guarda compartilhada das crianças.