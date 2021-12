Raissa Barbosa denuncia o ex na polícia. Saiba tudo

O imbróglio familiar que envolve Raissa Barbosa, o ex-namorado dela, Felício Santiago, e o filho do ex-casal, Felipe, de 11 anos, acaba de ganhar um novo capítulo.

Nesta quinta-feira (16), a ex-peoa de ‘A Fazenda’ abriu um boletim de ocorrência contra o ex por injúria, após ele divulgar trechos cortados de uma conversa deles, no direct do Instagram, em que ela supostamente não dá a mínima para o fato do filho estar na emergência de uma Unidade de Pronto Atendimento de São Paulo.

“Nojo dessa mulher que se diz mãe. Um ano longe do filho, não ajuda a criança em porra nenhuma. Tudo tem limite e o meu já deu”, diz a legenda do print, que mostra Felipe dizendo à Raissa, através da mensagem privada, que em breve eles se verão na Justiça.

Procurada pela coluna, Raissa Barbosa mostrou a conversa na íntegra. Nela, a modelo fala ao ex para levar o menino a um hospital particular, pois ela custearia o atendimento.

“Leva ele em um hospital. Não precisa ficar aí, eu pago. Você não me avisa nada. Eu também não tenho plano de saúde”, escreveu Raissa, que depois detonou o empresário por expor na internet só o que é conveniente para ele.

“Posta a mensagem completa, seu mentiroso. Eu falei pra levar em um hospital que eu pago, e você, em vez de pensar na criança, só fez falar merda. Já encaminhei o print para o meu advogado e ele vai te mandar a notificação e já está fazendo o boletim de ocorrência por injúria”, disse.

Raissa explicou a coluna a razão dos ataques do ex. “Ele sempre faz isso. E está fazendo de novo agora para ter engajamento e vender as rifas dele. Ele está chateado que eu não quis divulgar esse trabalho (as rifas), que eu acho errado. Por isso está expondo uma situação que é mentira. Expôs só a parte dele, como se eu não tivesse nem aí e nem respondido, o que não é verdade”, justificou.

Veja os prints: