Record, após Geraldo Luís assumir amor por parceiro, veta o jornalista de vez e ele se revolta

Geraldo Luís, a cada dia que passa, está mais insatisfeito com a Record. Sendo assim, o apresentador ficou estressado, após não ser convidado para o Amigo Secreto do canal. Desse modo, o jornalista publicou algumas mensagens, totalmente descontente com a postura da emissora de Edir Macedo.

Além disso, em uma delas em específico, o comunicador afirmou que “todo mundo tem que ser trouxa pelo menos uma vez”. No entanto, de acordo com o TVPop, Geraldo Luís só não foi convidado, pois, quem participa são os apresentadores da programação nacional da Record. Entretanto, o que chama atenção é o fato que de que Luiz Bacci, já apareceu. Mas não para por aí! Reinaldo Gottino, que comanda o Balanço Geral de São Paulo, também já esteve presente no Amigo Oculto da emissora paulista. Geraldo Luís, está revoltado e não esconde. O apresentador mostra desde sempre que não está feliz em voltar às manhãs da Record. Desse modo, tomou uma atitude radical, e parou de divulgar os programas da emissora em suas redes sociais. Geraldo Luís está vivendo um novo amor? Geraldo Luís nunca fala sobre sua vida pessoal. No entanto, quando se fala em amor da vida, o apresentador tem um nome. Mulher nenhuma conquistou esse posto, apenas o filho dele, DJ Jonh Sakra. Por meio do Instagram, ele sempre mostra o quão incrível é a relação dos dois. Independente do momento, John sempre está ao lado de seu pai. Em postagem recente, Geraldo Luís citou a importância do filho para ele na época que lutou bravamente contra a covid na UTI. Todavia, antes de declarar seu amor único pelo filho, Geraldo Luís já viveu um romance com Franciely Freduzeski. A atriz já esteve em A Fazenda e fez algumas novelas na rede dos Marinhos. Porém, a relação foi meio conturbada e durou apenas meses.