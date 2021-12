Reunião com Flamengo às vésperas de clássico aumenta a temperatura sobre Jesus e Benfica em Portugal

– Ontem (terça) houve um encontro (dele) com os amigos do Flamengo e devidamente autorizado pelo Benfica e com o conhecimento de Rui Costa. O Mister disse que não pode e nem quer neste momento abandonar o Benfica. Há um contrato para cumprir, quer cumprir e quer ganhar títulos no Benfica. Foi isso que nos fez vir para a Portugal novamente – afirmou João de Deus.

E o Porto será adversário do Benfica já na próxima quinta-feira, desta vez pelo Campeonato Português e novamente no Dragão. Atualmente terceiro colocado, o time do Mister está a quatro pontos do rival, líder da competição. Uma vitória colocaria fogo na disputa pelo título.

Vencer um clássico é mais do que urgente para JJ. Além de não ter vencido o Porto desde o retorno a Lisboa, perdeu para o rival Sporting no último dia 3, por 3 a 1, em casa.

O “café” de JJ com a dupla rubro-negra não provocou amargor direcionado apenas ao treinador. Nos programas esportivos, alguns comentaristas têm citado que Braz e Spindel foram a Portugal para tumultuar o ambiente no Benfica às vésperas de partidas decisivas diante do Porto e com as oitavas de final da Liga dos Campeões da Uefa, contra o Ajax, pela frente.

Desde suas primeiras entrevistas, Marcos Braz afirma aos repórteres portugueses que ele e Spindel não cometeriam “nenhuma indecência” ao se encontrar com Jorge Jesus. E também faz questão de frisar que não foram a Portugal para contratar JJ, mas sim para trazer um treinador português.

Os dirigentes do Flamengo – e isso se estende aos que ficaram no Brasil – entendem que uma conversa com o Mister, ídolos dos rubro-negros, era item obrigatório na agenda de Braz e Spindel, independentemente da situação do treinador à frente dos encarnados.

Quando confrontados pela imprensa local, defendem-se afirmando que foram a Portugal em busca de conversar com diversos candidatos à sucessão de Renato Gaúcho e não apenas para contratar Jesus.