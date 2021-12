Sede provisória da Associação de pessoas com Autismo em Cruzeiro do Sul é inaugurada na cobal

A inauguração provisória da sede da Associação dos Pais e Amigos de Pessoas com Autismo, aconteceu na última sexta-feira, 03 de dezembro.

O prédio fica no bairro da Cobal. Atualmente a assoccadastradasiação tem 105 famílias e um total de 136 crianças com Autismo que recebem apoio da associação.

Na inauguração a deputada Antônia Salles autora de uma emenda no valor de trinta mil reais para a compra equipamentos, falou da importância em poder ajudar essas famílias através da associação. “Qualquer doação para a associação multiplica. Minha finha, à deputada Jéssica Sales, já destinou um milhão de reais para que eles tenham estrutura própria”.

A associação foi fundada em 2017, com a finalidade de trazer apoio às famílias que tem crianças com Autismo e que muitas vezes não sabem onde buscar ajuda para o tratamento dos filhos. “A nossa instituição hoje está sendo inaugurada e isso é um motivo de muita alegria em estarmos aqui nesse momento especial. Nós temos cadastradas em nossa instituição mais de 136 crianças com diagnóstico e algumas em processo de diagnóstico em processo de autismo” declarou Peter Roger, presidente da associação.

Redação Juruá Online