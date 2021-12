Sensitivo: Gusttavo Lima e Zé Neto corre risco de vida e preocupa fãs; confira

Até o presente momento nenhum nome foi divulgado e isso está preocupando muito internautas, pois sempre que Lene Sensitiva realiza previsões, algum cantor ou famosos acaba sofrendo acidente ou vindo a óbito.“Como deve ser triste vc ver isso tudo, avisar e não poder fazer nada”, escreveu internauta. “As vezes, a tragédia que ela está dizendo pode ser com o Brasil, pode ser com alguém famoso tipo Gustavo Lima”, finalizou seguidor

Segundo uma reportagem do Lene Sensitiva, a mesma afirmou ter enviado mensagem no direct da pessoa que está correndo risco, porém não obteve retorno. Até o momento, Gusttavo Lima e nem Zé Neto se pronunciaram para falar sobre o assunto.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!