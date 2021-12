Sesc realiza Expor Geek neste final de semana, no ginásio do Sesc Bosque

Ser nerd, antes, era sinônimo de exclusão social, mas, hoje, a cultura geek está tão presente na sociedade que prova que este conceito ficou para trás. Pensando neste público, o Serviço Social do Comércio – Sesc no Acre realiza, nos próximos dias 4 e 5 de dezembro, a Expor Geek. O evento, que ocorre no ginásio do Sesc Bosque de forma presencial, a partir das 10 horas, também será transmitido pelas redes sociais da instituição. A entrada é franca.

A ideia é que a Expor Geek seja uma exposição com tudo o que há de melhor da cultura geek no Acre, reunindo games, youtubers, RPGs, e-sports, exibição de quadrinhos, animes, desfile de cosplay e muito outras atrações e atividades.

Além disso, Timer Man, o super herói brasileiro, é presença nacional confirmada na Expor Geek trazendo diversas empresas e estandes. Grandes nomes da cultura pop atual acreana estarão presentes.

O gerente de recreação do Sesc no Acre, Israel Assem, comenta que o Sesc quer chegar ao público nerd e, por isso, em equipe, estão reunindo parceiros para trazer o que há de melhor a nível local e nacional e atender a expectativa desse público do nosso estado.

“Organizamos esse nicho para atender todas as atividades que englobam o mundo geek, queremos alcançar esse público tão diverso e multiverso. Já faço o meu convite a todos para participar da Expor Geek neste final de semana, a entrada será franca e teremos muitas atividades divertidas”, diz o gerente de recreação.

Assem aproveitou a oportunidade para contar que, em 2022, o Sesc terá um calendário voltado para todas as pessoas que se consideram nerd ou não nerd. O intuito é englobar a todos, desde aqueles que assistiram a um filme e se identificaram até os que acompanham a cultura geek de forma geral.

A Expor Geek também contará com apresentações de bandas e cinema.