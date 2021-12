Simone e Simaria voltam aos palcos com música nova, Vontade de Morder

A canção já tem até dancinha do tiktok e diversos famosos estavam fazendo os passinhos em cima do palco enquanto as irmãs cantavam, como Gkay, Álvaro, Lucas Guedez, Bil Araújo e Rico Melquiades. Cantada pela primeira vez em cima do palco, justamente na retomada dos shows das cantoras, a música promete bombar.

O clipe de Vontade de Morder foi gravado na última sexta-feira, 17/12, e não tem data de lançamento marcada ainda, mas será lançado somente em 2022. Veja vídeo do show: A volta aos palcos de Simone e Simaria foi marcada pelo anúncio de uma parceria musical com Zé Felipe. Vontade de Morder foi apresentada ao público no Good Show, em São Paulo, e deve ser lançada no ano que vem. Adorei! pic.twitter.com/qqsZMl5Qrv — LeoDias (@euleodias) December 20, 2021