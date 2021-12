Urgente: princípio de rebelião é registrado em presídio do Acre com explosão e pancadarias

Um princípio de rebelião foi registrado na manhã deste sábado (4) no presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Os detentos reivindicam visitas e banho de sol.

O tumulto aconteceu em pelo menos 4 blocos da penitenciária, de acordo um membro da área de segurança que preferiu não se identificar.

Os policiais penais interviram na mesma hora e conseguiram controlar a confusão.

“Situação controlada e as equipes já estão realizando verificação de estrutura”, disse a assessoria do Instituto Penitenciário do Acre (Iapen).

Um áudio com sons de explosão e pancadaria dentro do presídio foi enviado com exclusividade à reportagem do ContilNet.

Confira: