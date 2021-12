Valdemar cria problema com deputados do PL em SP por Bolsonaro

Valdemar havia feito um acordo para distribuir cerca de R$ 2 milhões do fundo partidário para os oitos deputados da bancada do PL e para mais dois políticos de confiança que estão sem mandato. Com a entrada de bolsonaristas para disputar a eleição em São Paulo, Valdemar precisará refazer os cálculos para repartir essa quantia entre todos.

O PL espera que Eduardo Bolsonaro Carla Zambelli e Coronel Tadeu consigam se reeleger no estado com ampla votação.