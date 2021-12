Vini Jr prestigia jogo da NBA e é homenageado pelo Miami Heat

Craque do Real Madrid e da seleção brasileira de futebol, Vini Jr foi uma das atrações da partida entre Miami Heat e Detroit Pistons na FTX Arena, em Miami. Amigo de Jimmy Butler, principal jogador do time da casa, o atacante assistiu ao jogo numa das primeiras fileiras e ainda foi homenageado no intervalo. O Miami venceu por 115 a 112.