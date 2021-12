Virgínia, após Zé Felipe ser exposto em romance gay, faz revelação sobre gravidez: “Esperando”

Dessa vez, por exemplo, a nora de Leonardo decidiu falar que pretende ter mais um filho com Zé Felipe. Para quem não sabe, Virgínia e o cantor são pais de Maria Alice. A influenciadora abriu o jogo sobre sua vida pessoal e falou sobre gravidez. Ela revelou que pretende engravidar em breve.

Tudo começou quando a influenciadora digital estava falando sobre ter menstruado e sobre seu chip anticoncepcional. “Acho que é porque o chip já está vencendo. Mês passado eu menstruei e este mês também. O chip era pra não descer menstruação”, disparou Virgínia em seu Instagram.

“Só que como quero engravidar, eu nem vou repor. Vou deixar assim e é isso. Segue o baile! Se eu não me engano, meu chip é daqueles que o corpo absorve, então, eu estou esperando vencer para engravidar”, disparou Virgínia. A influenciadora e Zé Felipe já haviam falando sobre o desejo de ter mais um filho.

ZÉ FELIPE É ACUSADO DE VIVER CASAMENTO DE FAIXADA COM VIRGÍNIA

Apesar de ter se casado com Virgínia Fonseca, Zé Felipe ainda costuma ser alvo de rumores a respeito de sua sexualidade. Segundo o jornalista Erlan Bastos, do Em Off, Leonardo ofereceu dinheiro para que a influenciadora engravidasse. A quantia seria algo em torno de R$ 500 mil.

Além disso, o mesmo jornalista chegou a expor que a filha do casal acabou sendo fruto de inseminação artificial. Mas, todas as notícias, claro, acabaram sendo negadas por Zé Felipe e Virgínia. Se não bastassem as notícias sobre o dinheiro, Erlan Bastos ainda envolveu Kevinho em toda a história.

Acontece que o funkeiro vem sendo acusado de viver um relacionamento gay com Zé Felipe. Aliás, o homem chegou a afirmar que os dois cantores estão se encontrando às escondidas. Kevinho teria ficado com o filho de Leonardo durante a festa de lançamento do sérum de Virgínia.