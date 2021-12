Whendy Lima segue na UTI em São Paulo, mas já consegue falar e sentar: “O melhor presente de Natal”

O deputado Whendy Lima segue se recuperando de forma satisfatória na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em um hospital de São Paulo. Ele foi extubado no último dia 16 de dezembro.

Whendy passou por uma cirurgia bariátrica no final do mês de novembro e teve complicações após o procedimento. No último dia 9 de dezembro, ele foi transferido para São Paulo em UTI aérea, com estado de saúde considerado grave.

Na semana passada, a família informou que o político teve uma melhora significativa em seu quadro, com uma evolução considerada um “milagre” pelo pai de Whendy, o vereador N Lima.

A irmã do deputado, Dina Lima, disse em entrevista ao ContilNet, nesta quinta-feira (23), que ainda não há previsão de retorno ao Acre, mas informou que seu irmão está tendo um grande avanço.

“O Whendy ainda se encontra na UTI, porém, com grande avanço. Os rins estão voltando a funcionar com ajuda da hemodiálise, com uma porcentagem de 80%, e os pulmões estão bem melhores. Já foi retirado um dos drenos do tórax e estão avaliando a retirada do outro. Está falando super bem a cada dia, respira melhor e com pouca ajuda do aparelho de oxigênio”, explicou.



O parlamentar está sendo submetido a fisioterapias e não tem apresentado sinais de infeção. “A fístula que tinha se rompido tem diminuído bastante e está fechando”, acrescentou Dina.

“Com a graça de Deus e nossas orações só temos boas notícias. Hoje ele conseguiu levantar e ficar sentado por um longo tempo. Posso dizer que foi o melhor presente de Natal que tivemos. A recuperação do meu irmão está sendo ótima e todos estão confiantes que irá melhorar mais e mais”, concluiu.