XP diz que Botafogo será o próximo clube-empresa. Corinthians na fila

As voltas que o mundo dá. Em 1994, o Cruzeiro vendeu Ronaldo ao PSV Eindhoven da Holanda por US$ 6 milhões (R$ 34 milhões, a preço de hoje). Passaram-se 27 anos e agora Ronaldo comprou o Cruzeiro por R$ 400 milhões.

A notícia que explodiu neste sábado (19/12), ganhou enorme repercussão internacional. E, poucas horas depois do anúncio, José Berenguer, o CEO da XP Investimentos que intermediou a negociação do clube mineiro, soltou essa outra informação no seu perfil no LinkedIn:

“Não tenho dúvida que começamos hoje a transformar a história do futebol nacional. O Cruzeiro é só o primeiro. Muitas outras negociações semelhantes envolvendo os clubes brasileiros estão por vir. O Botafogo será o próximo, também assessorado pelo nosso Investment Banking”.

