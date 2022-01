Acre deve adotar quarentena de 7 dias para casos leves de Covid-19; entenda medida

O isolamento de sete dias para pessoas com quadros leves de Covid-19, recomendada pelo Ministério da Saúde, deve ser adotada pelo estado do Acre, segundo a secretária de saúde do estado, Paula Mariano, que confirmou ao ContilNet a adoção desta recomendação.

O anúncio do Ministério da Saúde sobre a quarentena foi feito no último dia 10. A nota técnica deve ser enviada nas próximas horas ao Acre.

A orientação é de que o isolamento deve ser feito por sete dias, desde que a pessoa não apresente sintomas respiratórios e febre há pelo menos 24 horas, sem o uso de medicamentos antitérmicos.

Isolamento de 5 dias pode ser encerrado caso não esteja com sintomas respiratórios nem febre há pelo menos 24 horas; Não tiver utilizado antitérmicos há pelo menos 24 horas; Testar negativo com exames de PCR ou antígeno.

Isolamento de 7 dias é possível sair se o paciente testar negativo, desde que o exame seja de PCR ou antígeno e desde que aguarde 24 horas sem sintomas respiratórios ou febre e sem uso de antitérmico.

Isolamento de 10 dias deve ser feito caso a pessoa tenha testado positivo no sétimo dia e para sair da quarentena neste período é necessário estar sem sintomas respiratórios e sem febre por pelo menos 24 horas; Não ter utilizado antitérmico por pelo menos 24 horas.

Outros estados também adotaram a medida de redução dos dias de isolamento para pessoas que contraírem Covid-19, como São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul. Outras unidades devem adotar, mas aguardam orientações técnicas como Espírito Santo, Roraima, Ceará, Amapá, Minas Gerais, Paraíba, Amazonas, Goiás e o Distrito Federal.

Pandemia no Acre

Após semanas registrando poucos casos por dia, o Acre registrou 1.099 casos de Covid-19 apenas em cinco dias, entre segunda-feira (10) e sexta-feira (15), segundo o Boletim Epidemiológico da Sesacre. Neste mesmo período em 2021, o Acre registrava 1.129, mas com o número de óbitos maior do que nesta semana em 2022.