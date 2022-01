Acre é o quinto estado com maior índice de desmatamento em 2021, diz relatório

O Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) publicou na última segunda-feira (17), dados referentes às extensões da Amazônia desmatadas em 2021. Segundo o relatório, que mostrou que de 2020 para 2021 o desmatamento cresceu em 29%, cerca de 10.362km² de mata nativa sumiram do mapa, o equivalente a pelo menos, metade do estado de Sergipe.

A Floresta Amazônica, que tem a maior biodiversidade do mundo, tem aproximadamente 6 milhões de km². O Sistema de Alerta do Desmatamento (SAD), que faz parte do próprio Imazon, mostrou também que a devastação atual é praticamente seis vezes maior que as registradas em 2012, com 1.769km² desmatados.

O Acre, que compõe o conglomerado de estados que fazem parte da Amazônia Legal, está em quinto lugar de desmatamento, com 889km², atrás apenas do Pará (4.037), Amazonas (2.071), Mato Grosso (1.504) e Rondônia (1.290).

O pesquisador do Imazon Carlos Souza Jr. falou no relatório que analisando os dez últimos anos no que diz respeito ao desmatamento na Amazônia, foi constatado que o ritmo da quantidade de hectares que estão sumindo do bioma está aumentando a cada ano.

“Observamos que estamos num ritmo mais acelerado de desmatamento (…) foi a pior taxa de desmatamento anual do SAD dos últimos dez anos. Isso é muito preocupante”, complementou.