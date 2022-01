Andressa Urach esculacha com Igreja Universal, expõe marido e detona: “Decepção muito grande”

A modelo Andressa Urach, faz questão de expor todos os podres da igreja Universal do Reino de Deus. Além disso, agora, casada com Thiago Lopes, a loira falou sobre os problemas que isso causou em seu casamento.

Em suma, a artista afirmou que luta há muito tempo contra seu transtorno de borderline. Além disso, Andressa Urach afirmou que seu problema piorou enquanto ela estava na Igreja Universal.

“Durante muitos anos eu resisti ao tratamento médico e tinha uma fé burra, achava que poderia ser demônio. Minha mãe e meu marido não aceitavam minha doença. Eu passei seis anos na igreja, e passei por uma decepção muito grande com eles”, começou.

Dessa maneira, de acordo com a influenciadora, o templo religioso quase a levou à loucura. Mas não para por aí! A Universal levou boa parte de seus bens materiais. “Sabe quando algo é sua razão de viver? Essa ruptura, esse mal que aconteceu, quase me levou à loucura”.

Sendo assim, Andressa Urach, que está casada com Thiago Lopes, e espera o primeiro filho do casal, afirmou que a Igreja Universal deu problemas ao seu casamento. Além disso, ela afirmou que seu amado quem cuida de sua vida financeira.

“Isso trouxe muitos problemas para o meu casamento também por ser uma pessoa pública. Eu sei que não sou nada, mas muitas pessoas me conhecem, e eu passo por muitos julgamentos”.

Andressa Urach não via que era fanática

Para quem não lembra, Andressa Urach entrou na Igreja Universal quando ficou internada por conta do hidrogel. Desse modo, a loira se entregou 100% e não compreendeu o quanto estava mergulhada no fanatismo religioso.

“Eu me entreguei demais, e tudo que é demais é ruim na nossa vida. Precisa ter equilíbrio. Eu mergulhei no fanatismo da religião e me excluí do mundo. Tinha tanto medo de pecar contra Deus”.

Por fim, Andressa Urach afirmou: “Tinha medo de ir ao médico porque muitas vezes a gente é orientado que alguns problemas e doenças são demônios. Eu sei que existe o mundo espiritual, acredito nisso, mas nem tudo são espíritos. Tem coisa que realmente é o nosso corpo, nosso organismo e nossas células”.