Apoiadores de Gladson convocam atos públicos para o próximo dia 12 em solidariedade à família Cameli

Os grupos, políticos ou não, que apoiam o governador Gladson Cameli (PP) começam a preparar uma reação contra seus opositores em relação às denúncias da Polícia Federal na chamada Operação Ptolomeu, na qual o chefe do Executivo e parte de seus assessores são investigados, assim como membros de sua família, sob a suspeição de corrupção. Um ato público em desagravo ao governador e à sua família começa a ser organizado para ser realizado no próximo dia 12, uma quarta-feira. As manifestações seriam realizadas inicialmente em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

As informações procedem de convites feitos através de Aplicativo de WhatsApp, por um grupo que se autodenomina “Rede Ativa Gladson”, o qual se define como apolítico. “Estamos aqui pelo apoio à família Cameli”, justifica o convite. Não há informações se o governador sabe da ideia e se vai comparecer ao ato.

Em Rio Branco, de acordo com o grupo, a manifestação está prevista para às 17 horas do dia 12 de janeiro, no “Lago de Amor”, um espaço público das imediações do Conjunto Tucumã, na Estrada Dias Martins. Para Cruzeiro do Sul, não há local indicado ainda.

No convite, o grupo pede que a população que apoia o governador compareça vestida de branco para manifestar solidariedade e apoio à família Cameli.