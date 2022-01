Após descumprir ordem de Moraes, Bolsonaro diz que está “tudo em paz”

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), havia determinado que Bolsonaro prestasse depoimento à Polícia Federal na tarde dessa sexta-feira (28/1). O presidente, no entanto, não compareceu e entrou com um recurso no Supremo para que ele não fosse obrigado a cumprir a ordem de Moraes. Minutos depois, o ministro negou o pedido.

