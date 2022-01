BBB22: Tiago Abravanel usa sunga e é elogiado nas redes sociais

Antes mesmo da entrada de Tiago Abravanel no BBB22, que estreou na última segunda-feira (17/1), o seu nome já estava, praticamente, confirmado na atração. Segundo o neto de Sílvio Santos, ele ficou desesperado com a possibilidade de ser expulso do programa.

O artista desabafou na manhã desta terça-feira (18/1), com Lucas Bissoli, na área externa da casa. “Da primeira vez eu fiquei desesperado, pensei: ‘Vão desistir de mim’”, comentou ele.

Em um outo momento, Tiago também quebrou às redes sociais. O neto de Silvio Santos foi flagrado dormindo de forma inusitada. Enquanto descansava, Abravanel dormiu chupando o dedo. Nas redes sociais, o momento fez sucesso e rendeu muitos comentários dos seguidores.