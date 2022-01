Bocalom diz que não há denúncias e corrupção envolvendo Bolsonaro e elogia trabalho de Gladson

O prefeito Tião Bocalom usou os seus últimos minutos da entrevista concedida ao jornalista Everton Damasceno, nos estúdios do ContilNet, para fazer uma avaliação dos governos Gladson e Bolsonaro.

Na opinião do progressista, a Covid-19 afetou todas as gestões, mas considera que Gladson fez um trabalho razoável e lidou muito bem com a questão da pandemia.

“A covid atrapalhou os governos do Brasil inteiro. Aqui não foi diferente. Acho que ele [Gladson] teve um desempenho muito bom. Essa parte da covid conduziu muito bem, com vontade e determinação”, explicou.

“Evidentemente, tem muitas críticas a respeito de obras, que deveriam ter saído e não saíram, mas é uma questão de equipe, e ele sozinho não pode resolver. Mas eu acredito que foi razoável. Espero que a gente possa melhorar muito nesse ano de 2022”, continuou.

Bocalom acredita que Bolsonaro é o único presidente do país, dos últimos 50 anos, “que deu um nocaute na corrupção”.

“É o único governo desse país, nos últimos 50 anos, que entrou para dar um nocaute na corrupção do dinheiro público. É por isso que é tratado dessa forma pela mídia e pela imprensa e por muita gente, pois mexeu com o interesse de muita gente. Não tem nenhuma corrupção no governo Bolsonaro até hoje e nem denúncia. Isso é fatal”, concluiu.

CONFIRA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA:

