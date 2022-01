Cantor Tony Ferreira sai em caravana pelo Acre homenageando cantores da terra

O cantor Tony Ferreira, conhecido por interpretar da bossa nova ao funk, passando pelas baladas românticas, juntamente com sua equipe e toda produção, está na estrada, literalmente. Ele partiu para o vale do Juruá, onde vai realizar shows em Cruzeiro do Sul. De lá volta para Feijó. O projeto, aprovado pelo Governo do Estado, tem objetivo de homenagear cantores acreanos já falecidos. Segundo ele, esses homenageados merecem muito mais de que o esforço do desafio da logística de levar um show desse porte aos municípios mais distantes.

Nesta segunda feira, 10, depois de um reforçado café da manhã e uma oração pedindo proteção a Deus no desafio dessa missão, saíram por volta das 06:50hs com destino Cruzeiro do Sul, onde se apresentam neste dia 11, terça feira.

Na viagem longa e demorada dado as condições da estrada em certo ponto, enfrentaram blitz, pausa para o almoço, tudo isso tendo que controlar a ansiedade, que foi compensada com esse belo pôr do sol na chegada de Cruzeiro do Sul. À noite, saborear as delícias da cidade na Praça Central. A viagem segue hoje, agora de volta para Feijó. Vamos acompanhar.

Equipe do projeto “Acreanos Inesquecíveis”

Tony Ferreira – Interprete e coordenador

Leonel Granjeiro – Teclado e arranjos

Andrea Cardoso – Produção e direção artística

Zezinho – Violão

Cris Nagila – Vocal

Deivesson – Assessor e produtor do diário de bordo

Apresentação Nilda Dantas