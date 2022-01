O departamento de Pando, na Bolívia registrou nesta última terça-feira, dia 11, um total de 71 novos casos testado positivo para o Covid-19, com 16 casos a mais desde o dia anterior, na segunda-feira, 10.

De acordo com as informações da Sedes Pando, os casos de Covid-19 já somam um total de 8.710 casos. Destes, 331 foram a óbitos.

Em Cobija, município que faz fronteira com Brasiléia e Epitaciolândia já se tem uma soma de 6625 casos totais confirmados de acordo com as informações.