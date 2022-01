Concurso Bombeiros AC: sai edital com 153 vagas de soldado

Como antecipado, saiu o edital do novo concurso Bombeiros AC. Ao todo, a corporação oferece 153 vagas para soldados, cargo que exige o nível superior dos candidatos e oferece ganhos de R$4.344,22.

Do total de vagas, 122 são destinadas aos candidatos do sexo masculino e 31 para o sexo feminino. Além da escolaridade, os candidatos devem apresentar:

idade mínima de 18 anos até a data da matrícula no Curso de Formação;

no máximo 30 anos de idade no ato da inscrição do concurso; e

estatura mínima de 1,60m para candidatos do sexo masculino e 1,55m para candidatas do sexo feminino.

Confira o edital do concurso Bombeiros AC

Inscrições serão aceitas até fevereiro

As inscrições para o concurso Bombeiros AC serão abertas às 8h de terça-feira, 11, por meio do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) , organizador.

Os interessados poderão se inscrever até as 21h do dia 7 de fevereiro. Para participar da seleção será preciso pagar uma taxa de R$53, até o dia 8 de fevereiro.

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional, doadores de sangue e de medula óssea e convocados pela justiça eleitoral podem solicitar a isenção da taxa.

Os pedidos serão aceitos entre os dias 11 e 13 de janeiro, por meio do site do IBFC .

Resumo sobre a seleção

Órgão : Corpo de Bombeiros Militar do Acre

: Corpo de Bombeiros Militar do Acre Cargos : soldado

: soldado Vagas : 153

: 153 Requisitos : nível superior completo

: nível superior completo Remuneração : R$4.344,22

: R$4.344,22 Inscrições : de 11 de janeiro a 7 de fevereiro

: de 11 de janeiro a 7 de fevereiro Provas: 6 de março

Concurso Bombeiros AC terá provas em março

Os candidatos do concurso Bombeiros AC serão avaliados em até três etapas, sendo elas:

1ª etapa: prova objetiva;

2ª etapa: Teste de Aptidão Físico (TAF), exame psicotécnico e exame médico e toxicológico; e

3ª etapa: investigação social e criminal.

No ato da inscrição, o candidato deverá escolher o local em que realizará a prova objetiva.

O exame está previsto para o dia 6 de março, no turno da manhã, nas cidades de Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá.

A prova objetiva contará com 65 questões, sendo elas de:

Conhecimentos Gerais

Língua Portuguesa (seis);

Matemática (seis);

História e Geografia do Acre (quatro); e

Informática Básica (quatro).

Conhecimentos Específicos

Estatuto dos Militares do Estado do Acre (oito);

Noções de Direito Administrativo (sete);

Noções de Direito Constitucional (sete);

Noções de Direito Penal Militar (sete);

Física (oito); e

Química (oito).

Para ser aprovado, será preciso obter 60 pontos (50%) e não zerar nenhuma das disciplinas. Além disso, será preciso estar classificado no limite abaixo definido para a realização da prova física.

Sexo masculino: até 488 serão convocados para o TAF; e

sexo feminino: até 124 candidatas realizarão o TAF.

As datas das demais etapas serão divulgadas, posteriormente, pelo IBFC. Com a conclusão de todas as provas, o concurso será homologado e ficará válido por dois anos.