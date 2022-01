Concurso Escola Naval: sai edital com vagas de nível médio

Está lançado o concurso Escola Naval 2022. A Marinha do Brasil divulgou o edital do CPAEN que visa a formação de novos aspirantes para o ano de 2023. As oportunidades são para candidatos com o nível médio.

A oferta do concurso Escola Naval permanece a mesma dos últimos anos, sendo 20 vagas. As oportunidades são para ambos os sexos, divididas em:

Tabela de Vagas – Escola Naval Sexo Ampla concorrência Negros Total Masculino 6 2 8 Feminino 10 2 12 Total 16 4 20

Além do nível médio, para participar é necessário ter 18 anos completos e menos de 23 anos de idade no dia 30 do mês de junho de 2023.

O candidato também não pode ser casado ou ter constituído união estável e não ter filhos, assim permanecendo durante todo o período em que estiver sujeito aos regulamentos da Escola Naval.

Durante o curso de formação, a Escola Naval oferece remuneração inicial de aspirante no valor de R$1.574,12, composto por soldo de R$1.334 mais adicional militar de R$173,42 e adicional de compensação por disponibilidade de R$66,70.

O concurso da Escola Naval será destinado à formação de oficiais para:

Corpo da Armada (CA);

Corpo de Fuzileiros Navais (CFN); e

Corpo de Intendentes de Marinha (CIM).

Inscrições do concurso Escola Naval vão até fevereiro

Todos os candidatos ao concurso Escola Naval deverão se candidatar pela internet e durante o mesmo prazo. Ele será aberto em 17 de janeiro.

Para isso, os interessados devem acessar o site da Marinha do Brasil . O primeiro passo é preencher o formulário com os dados para cadastro até o dia 13 de fevereiro, último dia de inscrição.

Em seguida, o candidato precisará imprimir o boleto bancário e quitar a taxa de inscrição. E é aí que surge a novidade, o valor da taxa que antes era de R$65 passa a ser de R$100, de acordo com o novo edital. Este é o segundo aumento, já que em 2021 custou R$90.

Candidatos inscritos no programa CadÚnico que sejam membros de família baixa renda, bem como os doadores de medula óssea, poderão solicitar a isenção da taxa.

Concurso Escola Naval deve aplicar provas em maio

Como de praxe, o edital do concurso Escola Naval não trouxe a data de realização das provas objetiva e discursiva. Mas, traz que a previsão é de aplicação na primeira quinzena de maio de 2022.

Por mais um ano o concurso terá provas em dois dias, sendo no mesmo final de semana, um sábado e domingo, com a seguinte divisão:

Primeiro dia com 40 perguntas para cinco horas, sendo 20 de Matemática e 20 de Inglês

Segundo com 40 questões para cinco horas sendo 20 de Física e 20 de Português, mais a Redação

As provas escritas são consideradas a primeira etapa de seleção, conhecida como exame de escolaridade. O caráter será eliminatório e classificatório, com um total de 80 questões.

Próximas fases do concurso

Todos os provados serão convocados para as fases posteriores, para os chamados eventos complementares, que serão:

Verificação de Dados Biográficos;

Inspeção de Saúde;

Teste de Aptidão Física;

Avaliação Psicológica;

Verificação de Documentos;

Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração; e

Período de Adaptação.

Na carreira da Escola Naval, posteriormente o aspirante será nomeado guarda-marinheiro e receberá um soldo de R$6.993. Após a formação como segundo-tenente, terá ganhos iniciais de R$7.490.