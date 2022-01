Concurso Receita Federal: reunião por edital será nesta quinta

No final da tarde desta quinta-feira (13/1), representantes do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal (Sindifisco) se reúnem com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar, entre outros assuntos, sobre um novo certame para o órgão (concurso Receita Federal).

Informações iniciais dão conta que estarão presentes o Secretário Especial da Receita Federal, Julio Cesar Vieira e o Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Caio Paes, além do Ministro.

O edital do concurso Receita Federal estava previsto para ser lançado no segundo semestre de 2021, conforme informação repassada pelo próprio Sindifisco, mas segundo o subsecretário-geral da Receita Federal, Moacyr Mondardo Júnio, nunca houve uma resposta formal sobre o novo edital porque o concurso não foi autorizado pela Secretaria Especial de Gestão e Governo Digital.

Concurso Receita Federal: ano de eleição

Em reunião realizada na última quarta-feira (5/1), a vice-presidente do Sindifisco, Natália Nobre, frisou que a Receita Federal não deve aceitar o fato de ser ano eleitoral como entrave para a realização de um concurso público e das nomeações.

Ela lembrou que o último concurso público do órgão também ocorreu em ano de eleições, com as nomeações também acontecendo naquele período.

Último concurso

O último concurso para o cargo de auditor-fiscal foi realizado em 2014, oferecendo 278 vagas. A seleção foi composta por provas objetivas, discursivas e sindicância de vida pregressa. O salário mensal era de R$ 14.965,44.

Já para o cargo de analista-tributário, realizado no ano de 2012, ofertava 750 vagas. Os salários chegavam a R$ 7.996,07 e a avaliação foi realizada por meio de provas objetivas e sindicância de vida pregressa.

Resumo concurso Receita Federal