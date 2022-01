Concurso Receita será debatido com Guedes nesta quinta

Novo secretário também levará concurso Receita ao ministro

O assunto concurso Receita Federal deve está presente com frequência na agenda do ministro Paulo Guedes pelos próximos dias e semanas. Além do Sindifisco Nacional, o atual secretário do órgão, Julio Cesar, também prometeu tratar da pauta com o chefe da pasta.

A informação foi passada pelo Sindifisco Nacional, após reunião realizada na última semana.

Além do secretário da Receita, o encontro contou ainda com vários outros representantes do Sindifisco Nacional. Segundo a 2ª vice-presidente, Natália Nobre, o órgão não pode aceitar como entrave para a realização do concurso o ano eleitoral.

Ela relembra que os últimos concursos, seja o de 2012 ou de 2014, foram realizados em ano eleitoral. O de 2014, inclusive, foi autorizado em fevereiro e conseguiu nomear os auditores naquele mesmo ano.

Natália Nobre ainda destacou a urgência na realização do concurso público, principalmente para atender os colegas das fronteiras.

O que falta para sair o edital do concurso Receita?

Para que o edital possa ser divulgado, primeiro o órgão precisa receber autorização formal do Governo Federal, que será dada pelo Ministério da Economia.

Assim que for concedido o aval, podem ser intensificados os preparativos para que o edital saia o quanto antes. O objetivo é de que a autorização saia nos próximos meses e o edital em seguida, já que há expectativa de nomear ainda em 2022.

Vale lembrar que, em 2020, foi confirmado um pedido de concurso com mais de 3 mil vagas. Todavia, em 2021, foi publicado um novo ofício que reajustou a demanda para 699 vagas e incluindo apenas dois cargos, sendo:

230 vagas para auditor-fiscal; e

469 vagas para analista-tributário

Este ofício foi direcionado ao Ministério da Economia e, desde então, o pedido já tramitou algumas vezes, mas também esteve parado por muitos meses durante a gestão de Tostes.

Secretário quer nomear servidores da Receita ainda em 2022

Em resposta ao Sindifisco, o novo secretário Julio Cesar, disse que espera receber o aval do Ministério da Economia para a realização do concurso Receita Federal ainda em janeiro. Segundo ele, o desejo é contar com estes servidores ainda em 2022.

Nomear esses servidores ainda em 2022 é de suma importância, segundo Julio Cesar. O Sindifisco, por sua vez, disse que para isso acontecer, o concurso precisaria ser autorizado, aberto e homologado até julho deste ano.

Quanto ganha um fiscal da Receita Federal?

Remuneração e benefícios são um dos principais atrativos de quem demonstra o interesse em se tornar fiscal da Receita Federal. Por isso, a Folha Dirigida trouxe os valores de remuneração atualizados para você.

A remuneração atual é de R$21.487,09 já somada com o auxílio-alimentação de R$458.

A carreira de auditor da Receita exige o nível superior em qualquer área, a exemplo do analista tributário, cargo que também consta no pedido de concurso. Neste caso a remuneração é de R$12.142,39.

Agora imagine só: você acabou de se formar, estuda para o concurso, passa para ser fiscal da Receita Federal e no auge da sua carreira já vai estar recebendo mais de R$20 mil. É ou não é muito boa essa oportunidade?