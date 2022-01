Dupla acusada de matar homem com facada no pescoço após bebedeira vai a júri popular em Rio Branco

A dupla acusada de matar o jovem Welisson Correa Sampaio de 26 anos, em fevereiro do ano passado, vai a júri popular no próximo dia 25 de janeiro na 2ª Vara do Tribunal do Júri, em Rio Branco. O crime ocorreu no ramal do Alberto, na Estrada Transacreana, zona rural da capital.

A informação da polícia na época foi que Sampaio passou a noite em um bar, depois não foi mais visto, e em seguida foi encontrado morto com marcas de cortes no pescoço.

Entre os réus estão Josué de Assis Souza e Paulo Ricardo Silva dos Santos. O g1 não conseguiu contato com a defesa dos dois.

