Eleições 2022, ministra Damares, MPF e mais: veja o que foi destaque nesta quinta-feira

Acreano convocado para a seleção brasileira de handebol pede ajuda para bancar ida ao primeiro campeonato no Chile

Depois que foi selecionado para compor a Seleção Brasileira de Handebol Master, o goleiro acreano Carlos Antônio Pinheiro da Silva, de 56 anos, tem encontrado dificuldades para bancar sua participação na primeira competição na Copa América de 2022, no Chile. Leia aqui.

MPF recomenda e Secretaria de Educação vai retirar nomes de pessoas ligadas à ditadura militar de escolas públicas no Acre

As escolas publicas estaduais “Jorge Kalume”, no bairro da Cadeia Velha, “João Aguiar”, no Manoel Julião; “Aracy Cerqueira”, na Vila Custódio Freire, e “Capitão Edgar Pedreira de Cerqueira”, no Bairro Belo Jardim, na BR-364, e Marechal “Castelo Branco”, no centro da Capital Rio Branco, além da “Escola Agnaldo Moreno”, um ex-deputado estadual, devem mudar de nome. Os nomes dessas pessoas, todas elas ligadas à ditadura militar em nível nacional como estadual, devem ser abolidos face às ligações com o período ditatorial no país, de 1964 a 1985, ao qual são atribuídos crimes, inclusive de tortura e assassinatos, contra os opositores ao regime de então. Leia mais.

Fundhacre reduz atendimentos em razão de aumento de casos de Covid-19

A Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) publicou uma nota pública nesta quinta-feira (27) esclarecendo que em decorrência dos casos de Covid-19 no estado que seguem aumentando, os atendimentos em algumas repartições do órgão ocorrerão com apenas 50% do número de pacientes. Saiba mais.

Em vias de formar federação, PT no AC vai dialogar com outros partidos e quer JV como candidato ao governo

Uma federação entre o PT, PSB, PCdoB e PV começou a se formar para a disputa nas eleições de 2022. Os presidentes das siglas se reuniram em Brasília, nesta quarta-feira (26), para definir como será a participação de cada um deles no grupo. Leia na íntegra.

“Me fez chorar muito”, diz ministra Damares sobre vídeo de mulher dando à luz em calçada no AC

O vídeo da mulher que deu à luz em uma calçada próxima à Maternidade Bárbara Heliodora (mbh) na última terça-feira (25) chegou até a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, que compartilhou a tristeza que sentiu ao assistir o vídeo em suas redes sociais. Saiba mais.