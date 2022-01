Esquenta BBB: Relembre todos os vencedores do reality

O BBB22 está cada vez mais perto e não para de gerar especulações na web, com a última semana tendo sido badalada exatamente por quem deve entrar na lista de participantes para o confinamento.

Enquanto a nova edição não chega, nós do OFuxico relembramos para você todos os outros vinte vencedores do reality show, assim como fatos marcantes de cada um deles e das edições.

Confira a lista dos campeões!

BBB1 – Apesar de sua convivência na casa não ser das melhores, Kléber Bambam conquistou o público na primeira edição do BBB em 2002, recebendo 62% dos votos na grande final, usando o valor de R$ 500 mil. Maria Eugênia está orgulhosa até hoje!

BBB2 – A segunda edição também aconteceu em 2002, sendo a única vez na qual duas edições aconteceram em um mesmo ano. Rodrigo Leonel, conhecido como “caubói”, se tornou o segundo grande vencedor com 65% dos votos.

BBB3 – Dhomini Ferreira viveu uma das votações finais mais apertadas de todo o reality show, vencendo por 51% contra 49% da segunda colocada. Os R$ 500 mil foram investidos em terrenos, imóveis e até em um posto de gasolina. Atualmente, ele vende cosméticos e dá palestras motivacionais.

BBB4 – A primeira mulher vencedora da atração, Cida dos Santos venceu o BBB4 com 69% dos votos, conquistando o recorde de ter sido até aquele momento a campeã com maior porcentagem dos votos. Infelizmente, um ex-companheiro reivindicou parte do prêmio e ela empresou dinheiro a amigos, familiares e uma ex-assessora, não tendo mais o valor em caixa.

BBB5 – Acabou sendo mais conhecido por ter se afiliado ao PSOL e estar na Europa após ameaças de morte, Jean Wyllys foi o grande vencedor do BBB5 com 55% dos votos contra 40% da poderosa Grazi Massafera. Ele também ganhou o primeiro prêmio de R$ 1 milhão e o primeiro participante abertamente LGBTQIA+ a ser campeão.

BBB6 – Com seu carisma, bondade e espírito de mãezona, a simpatia de Mara Viana levou ela vencer o reality show em 2006 com 47% dos votos, levando também dois carros zero quilômetros para casa. Com o dinheiro, pagou o tratamento da filha Araci, comprou uma bela casa na Bahia e se formou em Teologia.

BBB7 – Um participante bastante polêmico, Diego Alemão teve uma rivalidade com Alberto” Caubói” e relacionamentos com Iris Stefanelli e Fani Pacheco no BBB7, sendo o grande vencedor com 91% dos votos, maior porcentagem até então pata um campeão do programa.

BBB8 – O BBB8 também foi marcado com um recorde: a final com maior quantidade de votos, que consagrou Rafinha Ribeiro como campeão com um pouco mais de 50% deles. Tendo aplicado o dinheiro em imóveis, atualmente comanda um estúdio de tatuagem em Campinas.

BBB9 – O BBB9 teve seu vencedor definido em uma disputa bastante acirrada, com Max Porto sendo o grande campeão com 34,85% dos votos contra 34,61% de Priscila, ou seja, apenas 0,24% de diferença. Porém, atualmente conta com dívidas milionárias, e abriu um curso para quem quisesse entrar no reality show e ter dicas.

BBB10 – A décima edição foi marcada pelo retorno de ex-participantes, como foi o caso de Marcelo Dourado, originalmente da quarta edição e dono de 60% dos votos na grande final, sendo o primeiro a ganhar R$ 1,5 milhão. Hoje em dia, é campeão de alguns estilos de luta e empresário no ramo de esportes.

BBB11 – No BBB11, Maria Melilo teve uma história marcante ao sofrer por amor e dar o troco se relacionando com outro homem na casa, algo que a fez levar 43% dos votos na final. Em 2013, foi diagnosticada com um câncer no fígado, mas felizmente está recuperada.

BBB12 – Dono do atual recorde de porcentagem, Fael Cordeiro foi o grande campeão do BBB12 com 92% dos votos, investindo seu dinheiro em duas fazendas, um centro de capacitação para veterinários e agrônomos e sendo dono de uma balada sertaneja no Mato Grosso do Sul.

BBB13 – Já no BBB13, Fernanda Keulla foi a grande vencedora com 62,79% dos votos, se dando bem no meio da televisão, comandando um programa na Globo Minas e até mesmo apresentando o Vídeo Show. Recentemente testou positivo para covid-19, mas já está curada.

BBB14 – Continuando a manter as mulheres no topo, Vanessa Mesquista venceu o BBB15 com 53% dos votos na final. Curiosamente, ela nunca tocou no dinheiro, tendo uma vida confortável com a fama e os contratos publicitários.

BBB15 – último homem a figurar entre os campeões desde então, Cézar Lima ganhou o BBB15 com 65% dos votos graças a sua inocência e frases reflexivas e filosóficas. Após o reality show, se candidatou a deputado federal e se tornou suplente.

BBB16 – O BBB16 teve Ana Paula Renault como grande protagonista, mas acabou expulsa após agredir Renan. Com isso, uma de suas melhores amigas na casa, Munik Nunes, foi escolhida pelo público para carregar a coroa apenas aos 19 anos.

BBB17 – No duelo contra Vivian Amorim, Emily Araújo levou a melhor com 58% dos votos na final. O BBB17 também foi marcado pela expulsão de Marcos Harter, que se envolveu com a vencedora no reality e foi acusado de agressão à sister, ocasionando a expulsão.

BBB18 – Apesar da força de Kaysar Dadour entre o púbico, a grande vencedora do BBB18 foi a acreana Gleici Damasceno, com mais de 57% dos votos. Um de seus melhores momentos na casa foi o Paredão Falso, mecânica que a permitiu vigiar os outros brothers e descobriu seus rivais no jogo.

BBB19 – Apesar de diversas acusações de racismo por parte dos internautas e até mesmo de colegas de confinamento, Paula Von Sperling foi a penúltima vencedora do reality show com 61% dos votos na final. Grande amiga de Hariany Almeida, esta foi expulsa por acusação de agressão à primeira, mas a amizade se mantém aqui fora.

BBB20 – Thelma Assis se destacou no super badalado BBB20, conquistando a todos com seus fortes posicionamentos na casa, sobretudo contra o machismo e o racismo. Na final, ganhou com 44% dos votos contra Rafa Kalimann e Manu Gavassi, que já eram famosas antes do programa, com as três continuando amigas e até passando o Ano Novo juntas.

BBB21 – Depois de uma temporada única Juliette Freire venceu a final do BBB21 com 90,15% dos votos. Ela dividiu a grande final com Camilla de Lucas, a segunda colocada e Fiuk, que ficou em terceiro lugar. A advogada paraibana de 31 anos se transformou num fenômeno de popularidade e hoje segue sendo adorada por um exército de seguidores fiéis e ampliando seus horizontes como embaixadora de grandes marcas como Avon, L’Occitane au Brésil e Americanas. Além disso se consagrou como cantora, ganhou o comando de programas de televisão e ainda estuda para estrear como atriz. Em menos de um ano Juliette se transformou na namoradinha do Brasil e sua trajetória deixa claro que todo esse sucesso não será passageiro.