Filosofia: Colunista do ContilNet explica aplicação prática dos 72 nomes sagrados dos gênios da cabala

Meus amigos, publico aqui uma aplicação que vi no site Kabbalah technology, que será usamos em alguns rituais e nos mapas holísticos que faço:

(Vehuiah) 1. Através da viagem astral, corrigir fatos do passado para ajustar o presente e harmonizar o futuro.

(Jeliel) 2. Atrair fragmentos de Luz para eliminar as entidades destrutivas que residem dentro de você.

(Sitael) 3. Operar milagres e despertar o conhecimento e a sabedoria.

(Elemiah) 4. Bloquear os pensamentos negativos e obsessivos.

(Mahasiah) 5. Curar o corpo físico e os corpos sutis, em todos os sentidos.

(Lelahel) 6. Ter um sono profundo, que descansa e renova o corpo e a alma.

(Achaiah) 7. Conectar-se com o poder da essência do universo e trazer sentido para sua vida.

(Cahethel) 8. Combater o stress e limpar a energia negativa do ambiente e do nosso corpo.

(Haziel) 9. Chamar os anjos de luz para que nos ajudem em momentos de necessidade.

(Aladiah) 10. Proteger-se contra o mau-olhado.

(Lauviah) 11. Expulsar influências negativas dos ambientes.

(Hahaiah) 12. Amar incondicionalmente e atrair amor para si.

(Iezalel) 13. Alcançar o paraíso na Terra, despertando a luz do messias que existe em você.

(Mebahel) 14. Buscar a solução de conflitos internos e externos.

(Hariel) 15. Desenvolver a intuição e o poder de enxergar longe.

(Hakamiah) 16. Livrar-se do fracasso, da depressão, e dar a volta por cima.

(Lauviah) 17. Livrar-se das correntes do ego, trazendo paz e equilíbrio à sua vida.

(Caliel) 18. Obter fertilidade para o corpo e para mente.

(Leuviah) 19. Abrir portais para a conexão direta com Deus e com o seu Eu superior.

(Pahaliah) 20. Vencer os vícios, obter disciplina e aumentar a espiritualidade.

(Nelchael) 21. Acabar com os males coletivos que afligem a alma e o mundo.

(Ieiaiel) 22. Afastar pessoas que, por qualquer motivo, possam trazer negatividade à sua vida.

(Melahel) 23. Invocar a Luz divina para compartilhar com outros os conhecimentos e a espiritualidade.

(Hahiuiah) 24. Afastar o ciúme e a inveja.

(NithHaiah) 25. Encontrar as palavras certas e abrir os ouvidos e a mente para a verdade.

(Haiah) 26. Criar ordem a partir do caos e organizar melhor o seu tempo.

(Ierathel) 27. Dar sentido e força às doações materiais.

(Seheiah) 28. Atrair as pessoas certas em todas as áreas e situações da sua vida.

(Reliel) 29. Eliminar o ódio do seu coração e contribuir para um mundo melhor.

(Omael) 30. Obter forças para perdoar e reconstruir pontes derrubadas.

(Lecabel) 31. Reunir forças para vencer os obstáculos e terminar aquilo que foi iniciado.

(Vasariah) 32. Aprender com os erros e acertos do passado.

(Iehula) 33. Trazer ao seu conhecimento o lado negativo da sua alma, para que você possa combate-lo.

(Lehahiah) 34. Transcender seus próprios limites para conectar-se com as dimensões superiores.

(Chavakiah) 35. Fortalecer a energia sexual do corpo e da alma.

(Menadel) 36. Dominar os medos e arrancá-los pela raiz, trazendo certeza e confiança.

(Aniel) 37. Ativar a ampla visão e enxergar as coisas de uma perspectiva superior.

(Haamiah) 38. Ativar a espiral ascendente do “dar para receber” e “receber para dar”.

(Rehael) 39. Enxergar as grandes oportunidades de crescimento que estão atrás das dificuldades.

(Ieiazel) 40. Falar as coisas certas no momento ideal. Falar com o coração e não com a mente.

(Hahahel) 41. Agir com confiança total em si mesmo elevando a autoestima da alma.

(Mikael) 42. Enxergar a parte submersa do iceberg e ver as coisas como são na realidade.

(Veualiah) 43. Ativar o poder da mente sobre a matéria, do espírito sobre o mundo físico.

(Ielehiah) 44. Controlar o impulso de julgar os outros e evitar que os outros te julguem.

(Sealiah) 45. Atrair prosperidade e bem estar material, mantendo a paz, o amor, a harmonia e a felicidade.

(Ariel) 46. Eliminar a dúvida e elevar o nível de convicção, certeza e segurança.

(Asaliah) 47. Alcançar a paz interior e contribuir para a paz mundial através da evolução da própria alma.

(Mihael) 48. Buscar a unidade através da harmonização e conciliação das diferenças.

(

Vehuel) 49. Atrair felicidade plena e duradoura entendendo aquilo que nossa alma precisa para evoluir.

(Daniel) 50. Manter o foco, pensar grande e nunca desistir com menos do que o que você merece.

(Hahasiah) 51. Enfraquecer o lado sombrio da sua natureza através do arrependimento sincero.

(Imamiah) 52. Acender a paixão, com consciência e sinceridade, em suas conexões com o mundo superior.

(Nanael) 53. Atrair amizades verdadeiras e alegria plena, doando e praticando o bem incondicionalmente.

(Nithel) 54. Enfraquecer o Anjo da Morte, erradicando o que pode te matar, física e espiritualmente.

(Mebahiah) 55. Transformar suas ideias em realidade com a ajuda do mundo superior.

(Poiel) 56. Eliminar a raiva e outros comportamentos que podem dominar você e o mundo.

(Nemamiah) 57. Conhecer o seu “Darma” (seu propósito nesse mundo) e ganhar força para concretizá-lo.

(Ieialel) 58. Libertar-se da prisão do passado, do apego à dor e ao sofrimento e seguir adiante.

(Harahel) 59. Criar uma conexão forte, segura e duradoura com a Luz, quando se está à beira da escuridão.

(Mitzrael) 60. Obter Liberdade, vencendo os obstáculos que nos afastam do caminho da evolução.

(Umabel) 61. Purificar a água do seu corpo e do planeta, restaurando seu poder de cura e imortalidade.

(Iahhel) 62. Ensinar aos filhos sobre o brilho da Luz Divina, de forma eficaz, mas com carinho e altruísmo.

(Anauel) 63. Reconhecer e dar valor às coisas importantes da vida, sem precisar perdê-las antes.

(Mehiel) 64. Realçar a imagem de suas qualidades e o seu lado positivo para as pessoas em geral.

(Damabiah) 65. Agir com a alma e o coração, percebendo antecipadamente as consequências de seus atos.

(Manakel) 66. Assumir responsabilidade pelos seus atos, acabando com a postura de vítima ou de vilão.

(Eiael) 67. Deixar de focar no futuro e esperar as recompensas pelo que fizemos. Viver o aqui e agora.

(Habulah) 68. Fazer contato com almas que partiram desse mundo, envolvendo-as com Luz.

(Rochel) 69. Parar de andar em círculos e encontrar seu caminho para a espiritualidade.

(Jabamiah) 70. Eliminar os bloqueios psicológicos internos que nos privam do sucesso.

(Haiael) 71. Ativar o poder de recriar a vida todos os dias e modificá-la completamente para melhor.

(Mumiah) 72. Purificar a alma e o meio ambiente, evoluindo pelo amor e não pela dor.

Quero agradecer a todos e citar o site de referência original: http://kabbalahtechnology.com.br/names_god.html.

Cada carta do tarot tem referência ou associação aos gênios, conforme comentamos em alguns posts antigos, veja como exemplo o Ritual de Dinamização da Carreira.

#cabala #esoterismo #filosofia