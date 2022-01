Gazin é invadida e bandido armado faz funcionária refém no Centro de Rio Branco

Uma funcionária da Gazin foi rendida e teve seus pertences roubados quando chegava para trabalhar na manhã deste sábado (22), na loja localizada na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Centro, próximo ao Comando Ceral da PM em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o assalto aconteceu nas primeiras horas da manhã deste sábado, quando uma funcionária chegava para trabalhar e ao passar pela porta foi acompanhada pelo criminoso que entrou junto com ela no estabelecimento comercial. Os funcionários estavam fazendo uma reunião antes de abrir a loja e perceberam a presença do assaltante e começaram a correr e se esconder entre os produtos da local.

O bandido ficou com a arma apontada para a cabeça da funcionária e os demais colaboradores se esconderam. O homem percebeu que o crime fugiu do controle e só pegou a bolsa da vítima e os pertences dela e fugiu do local.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada, mas quando os policiais chegaram ao local a situação do assalto já havia terminado. Os PMs colheram nas informações e características do criminoso e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado.

O fato revoltou os funcionários da Gazin, pois a loja fica em uma região que deveria ser segura.

“A loja fica a 50 metros do Comando Geral da PM, do Palácio do Governo e da Secretaria de Segurança Pública, ou seja, uma região que deveria ser segura não tem segurança nenhuma”, disse uma funcionária da empresa.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil onde será investigado.