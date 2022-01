Jade Picon, cotada para o BBB22, dá R$ 1,5 milhão para o irmão e todos ficam sem acreditar

Além disso, ainda durante a conversa Léo Picon ainda comentou sobre a possibilidade de Jade realmente entrar no grupo camarote do BBB. Porém, sem dar detalhes, ele tentou despistar o assunto e disse não saber de nada: “Está todo mundo falando. Mas eu não sei, velho…”.

Aliás, há alguns meses o irmão de Jade Picon, Leo Picon, veio a público comentar as falas de Gui Araújo dentro de A Fazenda 13.

LÉO PICON FALA SOBRE O SUPOSTO ROMANCE DE JADE PICON COM GUI ARAÚJO

Vale lembrar que durante uma festa do reality da Record, o peão abriu a boca e revelou ter vivido um suposto romance proibido com Jade. Tudo isso enquanto a influencer ainda namorava João Guilherme. Após o assunto viralizar, Léo disse estranhar as atitudes do ex-peão.

Dessa forma, no twitter, Léo se pronunciou: “O Gui tá muito estranho, não sei o que passa na cabeça dele lá dentro, vejo ele narrar fatos nesse programa que eu estava presente e eu não sei porque ele tá distorcendo fatos compulsivamente sem finalidade alguma, ele fez isso várias vezes”.