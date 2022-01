Jovem é expulso de casa noturna de Cruzeiro do Sul ao tentar fazer show de striptease

O jovem David Santos, conhecido como “David Delas”, foi expulso da casa noturna Planet House, em Cruzeiro do Sul (AC), no interior do Acre, quando tentava fazer um “show de striptease”. O local é conhecido por realizar eventos do tipo. O assunto ganhou repercussão rápida nas redes sociais da cidade.

Segundo o jovem, ele e seus amigos estavam no local, onde iniciou uma forte chuva, a proprietária autorizou que o grupo de amigos fosse para a área coberta, onde é realizado o show. “Eu e meus amigos e algumas meninas estávamos na parte descoberta, aí começou a chover a dona disse que poderíamos ficar na parte coberta onde é feito os shows”.

David disse que já estava embriagado e começou a fazer um “show de striptease” para os amigos que estavam no local. “Eu já estava um pouco embriagado e comecei a fazer um show para meus amigos, os seguranças chegaram no local me agarram pelo pescoço e me colocaram para fora, um deles ainda chegou a puxar um canivete para eu e meus amigos”.

Segundo o site Juruá em Tempo, a proprietária do local, Patrícia Dias, e informou que a casa noturna é um local de respeito e que não tolera atitudes como a de Santos. “Nossa casa noturna é um local de respeito, as pessoas vão para se divertir, para dançar e assistir um show. Aí vem alguns desavisados achando que podem fazer o que quiserem. Para subir no poli-dance tem que ser um profissional contratado por mim”, reclamou.

Segundo Patrícia, no momento que os seguranças do local colocaram o grupo de amigos para fora da casa, eles ameaçaram os profissionais, tendo de ser solicitado o apoio da Polícia Militar. “Este jovem e seus amigos ameaçaram os seguranças, e tivemos que chamar a polícia, onde foram tomadas todas as medidas cabíveis”, completou a empresária.