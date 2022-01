Leonardo anuncia descoberta de câncer e desmorona com diagnóstico brutal: “Um dos momentos mais difíceis”

Recentemente o quadro Hora da Venenosa da Record, apresentado por Reinaldo Gottino e Jéssica Webbwe viralizaram uma declaração do cantor sertanejo Leonardo. Que havia passado despercebida pela mídia. O famoso revelou durante uma entrevista, que ficou sabendo do câncer do irmão Leandro, no mesmo dia que seu filho, Zé Felipe veio ao mundo.

“O cantor Leonardo fez uma revelação que o dia que filho nasceu, o Zé Felipe, foi o dia que ele recebeu a notícia que o irmão Leandro estava doente e que caberia a ele, Leonardo, contar à mãe: A notícia triste a boa notícia”, assim, começou o jornalista, passando a fala para a colega, que estava substituindo Fabiola Reipert na ocasião.

“Ele contou que ficou sabendo que o Leandro estava com câncer no mesmo dia que o filho dele. O Zé Felipe nasceu, no dia 21 de abril de 1998. Na época, ninguém além dos médicos e o próprio Leandro e do Leonardo sabiam da doença”, disse Gottino.

Além disso, logo em seguida entrou um vídeo de Leonardo durante o podcast ‘PodCats’, canal de Virgínia Fonseca, sua nora. “Quando o Leandro ficou doente, quando eu descobri toda a doença do Leandro foi o dia que o Zé nasceu”, assim, começou o cantor.

“O Zé estava[previsto] pro dia 7 de maio, mas ele antecipou pro mesmo dia que o Leandro começou a sentir a dor”, acrescentou a esposa do sertanejo, Poliana Rocha, que também estava no momento da entrevista.

LEONARDO CONTA COMO SOUBE DA DOENÇA DE LEANDRO

“Quem me deu a notícia foi o Leandro, ele falou: ‘Leonardo, vou estragar sua festa, você tá bebendo uma cervejinha geladinha mas você vai ter que ir embora que seu filho vai nascer às 5h’”, recordou o cantor, que na sequência, comentou sobre a triste notícia.

“Eu tive que dar a notícia pra minha mãe que ela ganhou um neto maravilhoso. Mas que a gente ia perder um irmão”, disse Leonardo triste.