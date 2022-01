MC Mirella detalha fim com Dynho após expor traição, detona ex e entrega drama: “Angústia”

A cantora MC Mirella, mesmo separada há alguns meses, segue falando sobre Dynho Alves e o quanto foi afetada com o divórcio. Desse modo, em um desabafo sincero, a morena afirmou que toda essa história mexeu muito com ela. “Toda hora alguém vem falar que eu to muito magra”.

“Tô vivendo com uma angústia no peito. Não é fácil!. Tinha saído da fazenda, aprendido tanta coisa, recomeçado ciclos, e enfim… sabe? Ver tudo diferente ainda me assusta, me sinto perdida, assustada. Eu tava TÃO FELIZ ano passado… sério…” Escreveu ela em seu Twitter.

Além disso, no mesmo dia, Mirella rebateu a crítica de uma mulher que afirmou que ela estava se “acabando de magra”. Em suma, na publicação, ela estava dançando ao lado de MC Lan.

“Ela se acabando de magra”. Sendo assim, a funkeira e ex-fazenda decidiu expor o que está acontecendo com ela. Em resumo, seu maior vilão, foi o divórcio de Dynho Alves. “Então, meu amor, depois de tudo isso que aconteceu nos últimos meses, eu fiquei muito magra mesmo, perdi 5 kg e estou com dificuldade de ganhar peso de novo”.

Mirella pediu divórcio enquanto Dynho estava em A Fazenda

A cantora MC Mirella ficou despedaçada ao ver as cenas de Dynho Alves, em A Fazenda. Desse modo, ela decidiu pedir o divórcio. Mas, não se engane pois as coisas não estão fáceis para a morena. No entanto, o dançarino, que pediu desculpas para a funkeira, assim que saiu do reality, parece estar vivendo sua vida como nunca.

Além disso, aparentemente, nem se importando muito com o fim do relacionamento ele está. Inclusive, existe ainda rumores de que Dynho fique com Sthe Matos, a pivô do fim de seu casamento com Mirella. Mas, até o momento não se sabe muito sobre eles.