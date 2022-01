O que é que alguém pode fazer com seu endereço de IP?

Meta description: Saiba o que hackers podem fazer com seu endereço IP, como proteger seu endereço IP de ataques e como uma VPN pode ajudar na sua conexão.

Todos os dispositivos possuem uma identificação para a conexão com a internet. E pessoas com intenções ruins podem descobrir seu endereço de IP.

Mas, o que exatamente alguém pode fazer com acesso a esta informação? Nós vamos responder essa e outras perguntas aqui, neste artigo.

O que é endereço IP?

IP é a sigla para Internet Protocol, ou “protocolo de internet”. De uma forma simplificada, o endereço de IP (ou número de IP) é uma série de 12 números separados por casas decimais.

Estes números identificam os dispositivos conectados à internet e ajudam na comunicação, envio e recebimento de dados entre eles. Seu roteador possui o próprio endereço IP, por exemplo, assim como qualquer outro dispositivo na sua rede e em todas as outras redes no mundo.

O IP é um identificador extremamente importante e muitas das coisas mais simples que fazemos no dia a dia, através da internet, seriam praticamente impossíveis sem ele.

E é justamente por ser importante que hackers podem sim acessar esta informação e usá-la de maneiras prejudiciais à sua privacidade e segurança online.

Como os hackers podem descobrir seu endereço IP

Cada endereço IP é ligado ou associado a determinadas portas, que permitem acessos. Seu endereço IP é único, como uma digital, e é ele que determina as portas que permitem que aplicativos, programas, recursos e outros dispositivos se comuniquem e enviem informações para você.

Se você estiver em uma conexão com a internet enquanto executa certos programas, seu dispositivo pode ter portas abertas que podem sim servir de brechas para que hackers tenham acesso à sua conexão e, assim, consigam acessar seu endereço IP.

E, depois de acessar seu IP, há várias coisas que criminosos cibernéticos podem fazer com esta informação pessoal. Mas é importante ressaltar que há um potencial para isto, e não uma certeza.

Quais os riscos de descobrirem meu IP?

Ter seu IP vazado não é uma das maiores probabilidades do mundo e grande parte dos ataques atuais não precisam desta informação.

Na verdade, é improvável que qualquer hacker se dedique a descobrir seu endereço IP específico para manipular um dispositivo isoladamente. Não existe muito resultado produtivo nisto e, a menos que haja uma necessidade muito específica, seria perda de tempo.

E o IP não é exatamente uma informação supersecreta. Cada website que você visita já sabe seu endereço IP, por exemplo, o que permite uma comunicação melhor entre o seu dispositivo e o endereço visitado (inclusive por meio de cookies).

Mas, mesmo assim, a possibilidade de ter seu IP descoberto por terceiros com intenções negativas existe sim e todo cuidado é bem-vindo.

O que um hacker pode fazer com meu IP?

Se um terceiro mal-intencionado conseguir acesso ao seu endereço IP, há algumas ações que a pessoa pode fazer, umas mais simples, outras mais sérias.

Elas podem impactar sua privacidade online e até a funcionalidade e o desempenho da sua conexão. Aqui, você pode encontrar as principais coisas que alguém pode fazer com seu IP:

Descobrir sua localização geográfica

Com seu endereço IP, outras pessoas podem acessar sua localização geográfica. Na verdade, não de uma forma tão exata quanto sua rua, o número da sua casa e seu CEP, já que em geral são localizações em termos mais abrangentes e genéricos (como sua cidade e seu estado, por exemplo).

Mas, em raros casos, localizações mais aproximadas podem ser descobertas através do IP. Além disso, a pessoa também pode descobrir seu ISP (Internet Service Provider, seu provedor de internet).

De forma isolada, estas informações não oferecem muito risco, mas podem causar mais danos caso usadas em conjunto com outros detalhes e outros dados.

Bloquear acesso a websites

Também é possível usar seu endereço IP para bloquear seu acesso a determinados tipos de conteúdo online, como sites de pesquisa, fóruns ou até mesmo redes sociais.

Muitos administradores usam este recurso para bloquear usuários indesejados ou pessoas que quebram regras internas das plataformas, mas podem ser usados indiscriminadamente por outras pessoas apenas para prejudicar sua navegação.

O bloqueio pode incluir até mesmo jogos online e serviços de gaming.

Realizar um ataque DoS

Com seu endereço IP, um criminoso pode conseguir realizar um ataque DDoS (Denial of Service, ou “negação de serviço”), no qual sua rede é sobrecarregada com solicitações e dados muito acima da capacidade que ela suporta.

Ataques DDoS impedem o tráfego normal na sua rede e prejudicam diretamente o desempenho dela, como a capacidade de carregar páginas e executar aplicativos, dentre outras coisas.

Em geral, eles são direcionados para empresas e plataformas online, mas usuários individuais também podem ser atingidos.

Como proteger seu endereço IP?

Há riscos envolvidos na exposição do seu endereço IP, mesmo que eles não sejam tão graves quanto outros tipos de ataque e vazamento de dados.

Seu endereço de IP não pode ser usado para revelar sua identidade pessoal em si, nem invadir ou tomar controle do seu computador ou celular, por exemplo.

Mas é sempre bom evitar riscos e é plenamente possível proteger seu endereço IP. Precauções como manter um bom firewall e alterar as configurações de fábrica do seu roteador para garantir mais segurança já ajudam a reduzir significativamente esta ameaça.

Além disso, um bom serviço VPN (sigla para Virtual Private Network, “rede virtual privada”) oferece proteção adicional. Um programa de VPN fornece criptografia, além de servidores em outras localizações que ajudam a ocultar seu IP real, tornando praticamente impossível que um hacker descubra sua identificação na rede.