Para ironizar, Moisés Diniz emite nota a ex-governador Márcio França, alvo de operação policial

Sob o título “Solidariedade da Fronteira”, o ex-deputado Moisés Diniz, atual secretário-adjunto de Educação do Estado, na condição de presidente regional do Solidariedade, partido da sustentação do governo Gladson Cameli, emitiu nota em favor do pré-candidato do PSB ao governo de São Paulo, o ex-governador Márcio França. Assim como ocorreu com o governador do Acre na semana passada, Márcio França vem sendo investigado em operações da Polícia Federal acusado de irregularidades com verbas públicas destinadas à Saúde.

Na nota, o presidente do Solidariedade escreve: “Somos solidários ao ex-governador de São Paulo, Márcio França (PSB), que sofreu uma operação policial em seus endereços”. Segundo ele, “Márcio França tem direito constitucional à presunção de inocência e à ampla defesa”.

Diniz afirma ainda que o Solidariedade defende o trabalho da polícia e da Justiça, mas lembra “a necessidade de devermos “ficarmos atentos a essas operações em período pré-eleitoral”.

A nota do presidente do Solidariedade é uma fina ironia em relação aos partidos adversários do governador Gladson Cameli, como o PT e o próprio PSB, que vêm o demonizando e condenando-o sem que as investigações sejam concluídas. O governador do Acre, assim como o ex-governador paulista, nega as acusações.