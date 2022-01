Polícia Militar acaba com farra de motos em via pública em Cruzeiro do Sul

A Polícia Militar, através do PELTRAN/6°BPM nessa terça-feira, 11, recebeu diversas denúncias, via COPOM, informando que várias motocicletas estavam usando a via pública para praticar rachas, empinar motos e que, muitas vezes, acabam se envolvendo em acidentes.

As guarnições do Trânsito com o apoio da RP foram até o local e conseguiram flagrar os condutores, sendo feito os procedimentos cabíveis.

“Já estamos com um início de ano com o registro de duas mortes no trânsito em Cruzeiro do Sul, devemos buscar evitar ao máximo que esse quadro se agrave e essas ações de fiscalização serão muito importante durante este ano”, relatou o Comandante do Batalhão Tenente Coronel Edvan Rogério.