Presidente do Botafogo testa positivo para Covid-19

Durcesio Mello, presidente do Botafogo, testou positivo para covid-19. O clube informou, via assessoria de imprensa, que o mandatário reagiu ao vírus após a realização de um exame na manhã desta quinta-feira. Ele tem sintomas leves e está sendo acompanhado pelo Departamento Médico do clube.

O presidente é o quinto que convive diariamente com o elenco profissional que testa positivo para o coronavírus. Antes, o lateral-direito Rafael e três membros da comissão técnica também tiveram a doença durante exames na reapresentação do plantel para a pré-temporada.

O presidente, vale lembrar, esteve em Taubaté na última segunda-feira para acompanhar a estreia do Botafogo na Copinha, contra a Aparecidense. Recentemente, três jogadores do time sub-20 do Alvinegro também testaram positivo para o covid-19.

Agora, Durcesio ficará afastado do Glorioso para repousar e se recuperar, tendo assistência dos médicos do clube.