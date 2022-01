Quase 11 mil pessoas já se recuperaram da Covid-19 em Cruzeiro do Sul: HC permanece com 7 internados

De acordo com o Boletim Informativo do Hospital de Campanha nesta quarta-feira, 12, há seis pacientes na clínica Covid, desses, cinco são de Cruzeiro do Sul (um positivo para Covid-19, um suspeito de Covid-19 e quatro suspeitos de influenza). Na UTI Covid há um paciente de Rodrigues Alves, intubado.

Sem alta e óbito nas últimas 24 horas, sete pessoas seguem internadas.

Pacientes com sintomas gripais são atendidos no Pronto-Socorro do Hospital do Juruá, como acontecia no início do surto de Covid e antes da inauguração do Hospital de Campanha, em junho de 2020.