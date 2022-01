Rodolffo esbanja sensualidade e seguidores piram com parte do corpo

Rodolffo Matthaus, ex-participante do Big Brother Brasil 21, reality show da Globo mostrou que continua investindo na academia e mantendo o corpo em dia com a alimentação saudável. O cantor sertanejo, dupla com Israel, sempre que pode exibe o peitoral nas redes sociais e deixa os seguidores babando com a grandiosidade. Na noite desta sexta-feira (7) apareceu charmoso sem camisa, posando em sua residência.

“Poxa vida, você não colabora velho. Não tenho um minuto de paz”, escreveu Geicyfer. Laura aproveitou para parabenizar o ídolo: “Rodolffo hoje não é seu aniversário, mas você está de parabéns!”. Até mesmo as fãs comprometidas não resistiram e comentaram: “Oh gente! Como que nossa mente é fiel ao marido vendo uma imagem dessa?”, disparou Lavínia sobre o ex-BBB.

Leia a matéria completa em IG, clique AQUI!