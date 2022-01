Saiba como bloquear contato do WhatsApp sem que ele perceba

Às vezes, temos um contato indesejado na plataforma de mensagens instantâneas do WhatsApp e queremos bloqueá-lo, mas ficamos meio constrangidos. Pessoas que não fazem mais parte de nosso círculo de interesse, outros que enviam turbilhão de mensagens diariamente através de arquivos de mídia que vão se acumulando na memória do aparelho.

É possível bloquear sem que a pessoa saiba que você fez isso. Esse processo é simples e poderá ser feito em menos de um minuto, sendo que a partir de então você obterá um pouco de tranquilidade em relação àquele contato. No passo a passo que vamos ensinar, mostraremos como fazer esse procedimento tanto no sistema operacional Android quanto no iOS (iPhone).

Como bloquear o contato no Android

1º passo

O primeiro passo é abrir seu aplicativo do WhatsApp e ir nos três pontinhos localizados no canto superior direito da tela. Em seguida, vá em “Configurações”, “Conta” e “Privacidade”.

2º passo

Após clicar em “Privacidade”, vá até a opção “Contatos bloqueados”. Nela, todos os seus contatos bloqueados serão abertos.

3º passo

No terceiro e último passo, é só clicar na opção “Adicionar” que está no lado direito superior de seu aplicativo. Busque o contato que deseja bloquear e clique sobre ele para ser adicionado.

Bloqueando pelo iOS

No WhatsApp pelo iOS, vá em “Ajustes”, “Conta”, “Privacidade” e “Bloqueados”. Ao abrir, basta clicar em “Adicionar novo” e, na sequência, selecionar o contato que deseja que seja bloqueado.