Transporte público e saúde fazem Bocalom convocar reunião de emergência com secretários

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, se reuniu, na manhã deste sábado, 8, em seu gabinete, com a vice-prefeita, Marfisa Galvão, o Secretário Municipal da Casa Civil, Valtim José, o Secretário Municipal de Finanças e Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, o assessor parlamentar, Helder Paiva, a Secretária Municipal de Saúde (Semsa), Sheila Andrade, a Secretária Municipal de Educação (Seme), Nabiha Bestene, o superintendente da RBTrans, Anízio Alcântara, o diretor de transportes da RBTrans, Clendes Vilas Boas, o chefe do Gabinete Militar da Prefeitura, Coronel Ezequiel Bino e o procurador James Antunes Aguiar.

Segundo o prefeito Tião Bocalom, a reunião foi uma convocação de emergência para tratar sobre a situação do transporte coletivo na capital e também da saúde no município. De acordo com ele, a gestão está trabalhando dia e noite e tomando todas as providencias que a situação dos ônibus seja resolvida o quanto antes. “Estamos tomando providencias, por isso chamei todos os secretários envolvidos para a gente poder continuar tomando providencias. Estamos correndo atrás de solução. Eu acredito, se Deus quiser, que semana que vem já temos uma solução para essa questão do transporte coletivo, pelo menos alguma coisa boa eu acredito que a gente tem”, disse o prefeito.

Em relação a saúde no município, o prefeito ressaltou que a situação está emergente. Os casos de Covid-19 estão aumentando e de Síndrome Gripal também. Consequentemente, os hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) estão sobrecarregados. Para contribuir com a saúde, a gestão da prefeitura vai abrir neste domingo, 9, a Urap Maria Barroso, na Baixada da Sobral, para atendimento exclusivo de Síndrome Gripal. De acordo com o prefeito, a gestão está preocupada com a saúde preventiva e vai tomar todas as providencias para ajudar a população rio-branquense. “Sentamos hoje para discutir mais um pouco com a secretaria para ver quais outros locais a gente pode abrir também das 07h às 22h para atender as pessoas com essa questão da gripe. Então nós da prefeitura realmente estamos muito preocupados com a situação da gripe e da Covid-19, por isso reunimos também, além do RBTrans para tratar do transporte coletivo, a secretaria de saúde para tratar da saúde em Rio Branco, especialmente a questão da Covid-19, que está aumentando, da gripe, que também está aumentando, e da dengue. Então temos que tomar uma providência urgente, estamos tomando, para evitarmos o pior”, ressaltou o prefeito.