Variante Ômicron, CEL, Programa de Educação Fiscal e Cidadania e mais: os destaques desta sexta

Gladson lança novo programa que promove Educação Fiscal para servidores e alunos da rede pública

O governador Gladson Cameli instituiu nesta sexta-feira (28), em edição do Diário Oficial do Estado (DOE), o Programa de Educação Fiscal e Cidadania (PEEF/AC). Saiba mais.

MP e PM deflagram operação para prender lideranças de alto grau do Comando Vermelho no Acre

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) deflagrou nesta sexta-feira (28) a Operação Tempestade, com o apoio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e em parceria com a Polícia Militar e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Leia na íntegra.

Mais de 50 casos sugestivos da variante ômicron no Acre estão sendo analisados pela Fiocruz

Mesmo um boletim de vigilância epidemiológica divulgado pela Rede Corona-ômica, ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, sugerindo que a variante Ômicron – identificada pela primeira vez na África do Sul – é predominante nos casos confirmados de Covid no Acre, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) ainda não confirmou sua chegada ao Estado. Saiba mais.

Centro de Estudo de Línguas oferta mais de 900 vagas para alunos e comunidade

O Centro de Estudo de Línguas (CEL) divulgou no último dia 27 de janeiro o edital referente ao processo de inscrição e matrícula para estudo de idiomas. No total, serão 910 vagas disponibilizadas para alunos das redes pública, particular e comunidade geral de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Leia mais.

‘OAB é guardiã da cidadania’: Socorro Rodrigues fala ao ContilNet sobre situação de mulher que deu à luz em calçada

A vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC), Socorro Rodrigues, disse nesta sexta-feira (28) à reportagem do ContilNet que o órgão está acompanhando o desdobramento do caso da mulher que entrou em trabalho de parto na última terça-feira (26) em uma calçada nas proximidades da Maternidade Bárbara Heliodora (MBH). Leia na íntegra.