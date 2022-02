22/02/2022: o que é palíndromo e qual o significado da data para a numerologia

Palavras, frases ou números que são simétricos e podem ser lidos igualmente em dois sentidos têm um nome especial: palíndromo. E, nesta terça-feira, a data 22/02/2022 ganhou a atenção do público na internet por ser o último do tipo em um século. Até 22 de dezembro de 2122 não haverá mais um dia espelhável, pelo menos não envolvendo números agrupados em dois dígitos — 22/12/2122.

Embora matematicamente seja apenas uma coincidência interessante, a data levanta expectativas em místicos de diversos tipos de crença. Também chamados de capicuas, palavra que se refere unicamente a números espelháveis, dias assim significam a intensificação de algum aspecto para os numerólogos.

“Apesar dos números repetidos, a energia de hoje no mundo é a soma de todos esses algarismos: dia, mês e ano, cujo resultado é 12 > 1+2=3. Essa energia afeta a todos nós, trazendo uma maior facilidade para que as pessoas possam viver com mais leveza, diminuindo a exigência, trazendo alegria e esperança para todos”, explicou a numeróloga Aparecida Liberato em uma postagem no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Numerologia (@aparecidaliberato)

Entretanto, outros seguidores do mesmo ramo esotérico acreditam que há uma chance única em dias como esse. O influenciador Pedro Martins, por exemplo, explicou que considera que um “portal energético” se abre em datas assim como “uma janela de oportunidade” para que as pessoas possam aproveitar e resolver determinados assuntos.

No caso desta data, ele explica que o tema principal seja o relacionamento interpessoal. “Aqui a palavra-chave é relacionamento com o próximo. No tarô, o número 2 é representado pela Sacerdotisa, que nos pede intuição e sensibilidade. Seja harmonioso(a), busque equilíbrio”, recomenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Martins – Numerologia (@numerologia.cabalistica)

Para a astrologia, a data não traz nenhum marco especial. Isso porque, as pessoas que acreditam nessa prática observam os trânsitos astronômicos e não acontecimentos terrestres.