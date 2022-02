BBB22. Ludmilla debocha de Gustavo: “Plantinha carnívora te mordeu”

Ludmilla está acompanhando o BBB22 e não perde uma chance de sair em defesa da esposa, Brunna Gonçalves, uma das confinadas do reality. Considerada uma das plantas da edição pelos espectadores do programa e também pelos colegas de confinamento, a dançarina teve o primeiro momento de destaque no jogo nessa sexta-feira (18/2), ao atender o Big Fone e colocar Gustavo direto no Paredão.

Nas redes sociais, a funkeira comemorou o desempenho da amada e não perdeu a oportunidade de alfinetar o brother recém-chegado à competição. “Plantinha carnívora te mordeu, hein?”, disse, rindo, em áudio divulgado no Twitter. Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!