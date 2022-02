Acre registra mortes de dois idosos e 12 novos casos de infecção por coronavírus neste domingo

De acordo com o boletim emitido pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), o estado registrou 12 novos casos de infecção por coronavírus neste domingo (27). O número de infectados permanece em 120.581 em todo o estado.

Até o momento, o Acre registra 312.521 notificações de contaminação pela doença, sendo que casos 191.929 foram descartados e 11 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen). Pelo menos 111.836 pessoas já receberam alta médica da doença, sendo que 40 seguem internadas.

Dois óbitos foram registrados nas últimas 24 horas, fazendo com que o número oficial de mortes por covid-19 aumente para 1.971 em todo o estado.

Óbitos:

Natural de Cruzeiro do Sul, F.D.S., de 74 anos, deu entrada no dia 25 de fevereiro e faleceu no dia seguinte, no Hospital Regional do Juruá.

Natural de Rio Branco, J.A.M., de 79 anos, deu entrada no dia 1º de fevereiro e faleceu no dia 26, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC).