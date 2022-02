Ao ContilNet, Gladson diz que pode sair do Progressistas e migrar para o União Brasil nos próximos dias

O governador Gladson Cameli disse em entrevista exclusiva concedida ao ContilNet nesta sexta-feira (25) que pode deixar o Progressista e se filiar ao União Brasil nos próximos dias, dependendo da conversa que terá com a senadora Mailza Gomes, assim que retornar de Miami – onde cumpre agenda nesta semana.

O chefe do executivo destacou que o objetivo da possível mudança é a busca de alianças para sua pré-candidatura à reeleição, sem inviabilizar quaisquer outras e/ou causar inimizades com a cúpula do seu partido de origem e seus parceiros.

Na conversa com Mailza, Gladson pretende saber qual o posicionamento dela sobre sua pré-candidatura ao Senado.

“Se decidir ser a candidata ao senado, eu mudo de partido sem ir contra o desejo dela, acreditando que é legítima a sua decisão de disputar a vaga. Continuo tendo pela Mailza o mesmo carinho e respeito e quero apoio dela. Não existe nenhum atrito entre nós e não vou inviabilizar a candidatura dela”, afirmou o governador.

“Eu estou buscando apoio, mas não faço isso de forma desonesta, passando por cima dos outros, desqualificando os meus pares, mas respeitando o direito deles e o meu”, continuou.

A sigla para a qual Gladson pretende migrar foi formada recentemente a partir de uma fusão entre o Partido Social Liberal (PSL) e o Democratas (DEM) e tem como presidente no Acre o senador Marcio Bittar – um dos principais apoiadores do seu mandato. Outra forte liderança que integra o União Brasil é o deputado federal Alan Rick, que presidia e DEM e se apresenta como um dos possíveis nomes para a escolha da vaga de vice na chapa de Gladson.